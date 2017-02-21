Детский омбудсмен Борис Коган будет представлять интересы ребёнка-инвалида из Кировска в суде

21 Февраля 2017 года, 15:29

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган взял под личный контроль дело в отношении таксиста из Кировска, который ударил мальчика в живот, и намерен добиться привлечения к ответственности виновного.

Необходимость обращения в суд детский омбудсмен пояснил тем, что подобные инциденты редко заканчиваются возбуждением уголовного дела, в лучшем случае виновный выплачивает административный штраф. В данном случае отец пострадавшего хочет восстановить справедливость в полном объеме.

«Папа сделал все очень грамотно, обратившись в различные правоохранительные органы. Он обратился и ко мне. Я предложил написать судебный иск о возмещении морального вреда. У него на руках будет документ о том, что ребенок стал жертвой насилия», – рассказал «Би-порту» Борис Коган.

В соответствии с региональным законом с этого года родитель может получить бесплатную юридическую помощь: ему помогут составить иск и дадут необходимую консультацию. Коган же будет выступать в суде с целью защиты интересов ребенка.

«Мы договорились отцом о подобных действиях. У нас есть единичные случаи, когда родители сами доказывают справедливость в суде. И это самый правильный путь», – отметил Уполномоченный.

Напомним, местный житель обратился в полицию с заявлением, что его сына-инвалида ударил водитель службы такси, когда они возвращались домой из больницы. Следственными органами региона проводится процессуальная проверка инцидента по статье 116 УК «Побои».

Фото: YouTube