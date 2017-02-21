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Главная » НОВОСТИ » Саамские общины получат 2,5 миллиона рублей из бюджета Мурманской области
 
 
 
 
21 Февраля 2017 года, 15:42

Саамские общины получат 2,5 миллиона рублей из бюджета Мурманской области


МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ — Общины коренных малочисленных народов Севера Мурманской области получат 2,5 миллиона рублей из регионального бюджета. Средства выделяются в рамках госпрограммы по поддержке коренного населения.

Как сообщили в региональном министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям, субсидии предоставляются в целях развития и поддержки общинных форм хозяйствования и самозанятости саамов, занимающихся традиционными промыслами.

«Субсидии являются целевыми, они выделяются общинам, зарегистрированным в Кольском, Ковдорском, Терском или Ловозерском районах области, и могут быть потрачены только на приобретение новых, не бывших в употреблении материально-технических средств», - рассказала «Би-порту» начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями областного министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Алёна Мартынова.

Кроме того, для каждой общины, подающей заявку, сумма получаемой субсидии не может превышать 600 тысяч рублей. Эти средства общины должны потратить в течение года.

В этом году из средств областного бюджета на предоставление субсидий будет выделено 2,52 млн рублей. Как сообщили в министерстве, сейчас идут переговоры об объемах субсидирования из средств федерального бюджета. Заявки на получение средств будут приниматься ведомством до 20 марта, а уже 25 апреля комиссия решит, кто из заявителей получит субсидии.

Напомним, что с 2009 по 2015 годы государственную поддержку в виде субсидий на приобретение материально-технических средств получили 26 саамских общин на общую сумму около 30 млн рублей за счет средств областного и федерального бюджетов. На средства субсидий общинами, как правило, приобретаются снегоходы, квадроциклы, лодки, лодочные моторы, рыболовные снасти, передвижные дома для оленеводческих бригад и олени.

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