Правительства Курской и Мурманской области договорились о сотрудничестве между регионами

21 Февраля 2017 года, 16:29

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ — Представители правительства Мурманской области приняли участие в видеоконференции со специалистами администрации Курской области. Как сообщают в региональном министерстве экономического развития, совещание прошло в рамках реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между регионами.

В ходе совещания были подведены итоги работы по реализации соглашения, в том числе по развитию сотрудничества в сферах промышленности, агропромышленного комплекса, образования и культурной жизни. Отмечается, что в 2016 году курские промышленные предприятия поставили в Мурманскую область продукции на сумму порядка 150 млн рублей.

Кроме того, стороны определили перспективы развития партнерских отношений в торгово-экономической сфере. Предприятия Курской области выразили заинтересованность в поставках в Мурманскую область отбойных причальных приспособлений, а также круп и хлопьев.

На совещании также обсуждались совместные мероприятия, проводимые на территории регионов. Так, делегация Мурманской области посетит Курскую Коренскую ярмарку, а представители Курской области примут участие в IV Международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» и VI Мурманской международной деловой неделе.