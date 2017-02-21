Миграционная политика России в отношении соотечественников будет упрощена

21 Февраля 2017 года, 18:22

РОССИЯ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ — Иностранных граждан, которых российское законодательство определяет как соотечественников, может ожидать целый ряд послаблений. Как сообщил «Известиям» председатель комиссии по миграционным вопросам президентского Совета по межнациональным отношениям Асламбек Паскачев, вопросы амнистии для нелегальных мигрантов обсуждались на прошлой неделе на совместном заседании совета и профильных ведомств.

В первую очередь под амнистию должны подпадать соотечественники, а также люди, которые родились на территории России, работают здесь и платят налоги. Соотечественниками по российскому закону считаются люди, «относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией, лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации», в том числе граждане бывших республик СССР.

Вопрос об амнистировании иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство и находятся на территории России нелегально, российские власти сейчас не рассматривают, однако в отношении соотечественников прорабатывается комплекс мер, некоторые из них уже действуют.

К примеру, вступил в силу закон, по которому в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях суды могут назначать иностранцам за нарушения штраф без выдворения и только при повторном нарушении в течение года иностранного гражданина обязаны депортировать. Раньше никакой альтернативы выдворению не было.

«По нынешним правилам, если человек дважды нарушил ПДД, его за это выдворяют и запрещают ему въезд — даже если он оплатил штрафы. Этот порядок будет изменен, в правила въезда и выезда будут внесены поправки. Но действовать они будут только в отношении соотечественников», - рассказал председатель комиссии по миграции СПЧ при президенте Евгений Бобров.

В ближайшее время планируется упростить порядок получения российского гражданства для людей с украинским гражданством, которые приехали в Россию после начала боевых действий в Донбассе. Так, по новым правилам не нужно приносить справку о прекращении действия украинского гражданства — достаточно будет уведомления, что заявление на прекращение гражданства направлено в посольство.

«Прорабатывается вопрос и об упрощении порядка получения вида на жительство и гражданства России для соотечественников. Студенты вузов и средних специальных учебных заведений по нынешним правилам должны после получения диплома прожить на территории России три года, прежде чем смогут обратиться с заявлением на получение российского гражданства. По новым правилам этот трехлетний срок будет отсчитываться либо с первого курса, либо с того момента, как они трудоустроятся», - отметил Бобров.

Кроме того, те иностранные граждане, у кого есть супруг или дети с гражданством России, будут защищены от выдворения за незначительные нарушения. Теперь это будет возможно лишь в случае грубого нарушения либо за несколько незначительных, за которые предусмотрен административный арест.

Однако эксперты полагают, что предлагаемые меры содержат слишком неконкретное определение. В итоге под программы поддержки соотечественников могут попасть люди, к России отношения не имеющие, а потому критерии для определения соотечественников должны формулироваться более конкретно.

Фото: ZagranDok.ru