Пробег на снегоходах «Встреча однополчан» в заброшенный гарнизон Гранитный пройдет в Мурманской области

21 Февраля 2017 года, 18:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В рамках фестиваля «Снежный вихрь» 25 февраля состоится снегоходный пробег «Встреча однополчан» в заброшенный поселок Гранитный, посвящённый Дню защитника Отечества.

«В Гранитном в годы Великой Отечественной войны располагалась база торпедных кораблей Северного флота. Этот пробег в память тех, кто, забыв про страх, голод, и усталость, сражался за наше светлое будущее», – сообщают на официальном сайте ЗАТО Североморск.

Гарнизон был расформирован в 1996 году. Спустя 10 лет населённый пункт Гранитный был упразднён в связи с отсутствием проживающего населения.