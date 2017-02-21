Мурманск: прогноз отключений на 22 февраля

21 Февраля 2017 года, 20:30

МУРМАНСК/ 21 февраля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 20 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 22 ФЕВРАЛЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ, 164, 176 (КОРП. 1), ХАЛТУРИНА, 3

10:00 – ДО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ул. Дзержинского, 3

Ул. Шмидта 31/1

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

10.00 – 11.00 ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 3)

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00 ул. Свердлова, 8 (корп. 2,3)

ул. Хлобыстова, 23, 25, 27

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 11.00 ул. Пономарева, 8

12:00 – ДО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ул. Морская, 11

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.