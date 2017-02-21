«Колэнерго» обеспечит электроснабжение объектов в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»

22 Февраля 2017 года, 09:29

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ - О реализации мероприятий по обеспечению технологического присоединения объектов в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» в ходе заседания комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса при губернаторе Мурманской области рассказал директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин.

В настоящее время, в соответствии с регламентированными конкурсными процедурами определен подрядчик на выполнение проектно-изыскательных работ со сроком исполнения до конца мая текущего года, разрабатываются основные технические решения будущего строительства, производится расчет режимов работы сети 110-150 кВ и токов короткого замыкания.

Также определены трассы проектируемых ЛЭП и выполняются геодезические изыскания с учетом требований контролирующих ведомств на предмет соответствия режиму правового регулирования выделения и использования земельных участков.

Затраты Колэнерго на строительство ЛЭП 150 кВ в 2017 году оцениваются в размере более 43 миллионов рублей и утверждены Министерством энергетики РФ.