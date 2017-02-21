О работе Филиала ПАО «ОФК Банк» в праздничные дни

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ŠKODA Yeti едут к детям! ŠKODA Yeti едут к детям!
Мурманский филармонический оркестр под управлением дирижера Марко Букколо Мурманский филармонический оркестр под управлением дирижера Марко Букколо
Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск
Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений» Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений»
ИТФ совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары ИТФ совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары
 
 

Видеоновости16+

Бывший пресс-секретарь губернатора Денис Пушин за полминуты дважды попал под колеса авто
 
 
 
 

Курсы валют 22.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,8724
-0,4580
1 USD
Доллар США
57,8590
-0,2377
1 EUR
Евро
61,2090
-0,4897
10 NOK
Норвежских крон
69,1523
-0,5247
10 SEK
Шведских крон
64,4166
-0,8144
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-13°
3.4 м/с
давление 741.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманске состоялась торжественная церемония закладки первого камня филиала Нахимовского военно-морского училища
21 Февраля 2017, 17:15
В Мурманске состоялась торжественная церемония закладки первого камня филиала Нахимовского военно-морского училища
Реформу ОСАГО отложили до 2018 года
21 Февраля 2017, 16:12
Реформу ОСАГО отложили до 2018 года
Мурманск и Симферополь летом свяжут восемь еженедельных рейсов
21 Февраля 2017, 14:46
Мурманск и Симферополь летом свяжут восемь еженедельных рейсов
Областных депутатов хотят лишать мандата за прогулы
21 Февраля 2017, 13:11
Областных депутатов хотят лишать мандата за прогулы
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске состоялась торжественная церемония закладки первого камня филиала Нахимовского военно-морского училища
21 Февраля 2017, 17:15
В случае глобального потепления Мурманскую область может затопить одной из первых
21 Февраля 2017, 10:30
Женщина погибла в столкновении микроавтобуса с автомобилем
22 Февраля 2017, 08:25
Мурманчанин и двое членов экипажа судна, захваченного пиратами в водах Нигерии, вернутся домой
21 Февраля 2017, 10:56
Мурманск и Симферополь летом свяжут восемь еженедельных рейсов
21 Февраля 2017, 14:46
Средняя зарплата работников учреждений социальной защиты населения Мурманской области в январе составила более 36 тысяч рублей
21 Февраля 2017, 12:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » О работе Филиала ПАО «ОФК Банк» в праздничные дни
 
 
 
 
22 Февраля 2017 года, 09:50

О работе Филиала ПАО «ОФК Банк» в праздничные дни


МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ - Филиал ПАО «ОФК Банк» в Мурманске поздравляет жителей города и области с Днем Защитника Отечества и информирует о режиме работы офиса Банка, расположенному по адресу г. Мурманск, ул. Марата, д.26 :

22 февраля 2017 г. – сокращенный предпраздничный день.  Обслуживание физических лиц:  с 10:00 до 18:00

23 и 24 февраля 2017 г. – выходные дни

25 февраля 2017 г. (суббота)  – с 10:00 до 16:00

Подробности по телефону: (8152) 554-554

 

ПАО «ОФК Банк». Лицензия Банка России №2270

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта