О работе Филиала ПАО «ОФК Банк» в праздничные дни

22 Февраля 2017 года, 09:50

МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ - Филиал ПАО «ОФК Банк» в Мурманске поздравляет жителей города и области с Днем Защитника Отечества и информирует о режиме работы офиса Банка, расположенному по адресу г. Мурманск, ул. Марата, д.26 :

22 февраля 2017 г. – сокращенный предпраздничный день. Обслуживание физических лиц: с 10:00 до 18:00

23 и 24 февраля 2017 г. – выходные дни

25 февраля 2017 г. (суббота) – с 10:00 до 16:00

Подробности по телефону: (8152) 554-554



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