Обеспечение объектов Мурманского транспортного узла электроэнергией обсудили в правительстве

22 Февраля 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ — 21 февраля в правительстве Мурманской области состоялось заседание Комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса Мурманской области. Обсуждение было посвящено строительству объектов электроэнергетического комплекса напряжением 330 кВ и обеспечению технологического присоединения к электрическим сетям. Работы проводятся в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

В частности, в инвестиционную программу Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы было включено строительство подстанции 330 кВ «Мурманская» с заходами воздушных линий 330 кВ. Целью проекта является обеспечение электроэнергией вводимых в эксплуатацию крупных инвестиционных объектов промышленного сектора и повышения надежности электроснабжения нынешних потребителей. Сообщается, что проект будет реализован в 2019 году.

Как сообщили в региональном правительстве, целью проекта «Комплексного развития МТУ» является создание действующего круглогодичного глубоководного морского порта на западном берегу Кольского залива для переработки нефтеналивных грузов и перевалки угля, интегрированного в международный транспортный коридор «Север-Юг».

«Кроме того, новый порт позволит максимально использовать транзитный и ресурсный потенциал Мурманской области в интересах всей страны», - подчеркнула глава региона.

В настоящее время идет строительство новой железнодорожной ветки ст. Выходной – ст. Лавна со строительством трех новых станций и развитием станции Выходной. В рамках проекта также предусмотрено строительство тяговой подстанции «Лавна» 150 кВ для обеспечения работы всей новой железнодорожной инфраструктуры.

Напомним, что накануне в Коле состоялись общественные обсуждения влияния на окружающую среду строительства мостового перехода через реку Тулома, являющегося частью проекта новой ветки.

Кроме того, для исполнения обязательств по электроснабжению строящихся объектов заключен договор, в рамках которого планируется строительство двух одноцепных воздушных линий 150 кВ от ПС 330 кВ «Мурманская» до ПС 150 кВ «Лавна-тяговая», проект по строительству которых линий включен в инвестиционную программу на 2015 – 2019 гг.