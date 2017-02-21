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Главная » НОВОСТИ » Глава Россельхознадзора: торговой войны с Белоруссией нет
 
 
 
 
22 Февраля 2017 года, 10:23

Глава Россельхознадзора: торговой войны с Белоруссией нет


РОССИЯ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ — В начале этого года Россельхознадзор ввёл запрет на поставки мяса с ряда минских предприятий. В ходе проверок российские эксперты пришли к выводу, что белорусские поставщики меняли этикетки на продуктах из Европы и перепродавали их в Россию.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал «Известиям», что подобный инцидент впервые произошёл в 2014 году. Тогда Белоруссия поставила в Россию бразильское мясо, которое после проверки оказалось европейским.

«В 2015 году было 10 тысяч тонн свинины из Черногории. «Откуда в Черногории столько свинины?» — подумали мы: вчера поставляли 100 тонн, а сегодня внезапно 10 тысяч. Белорусская сторона не могла ответить на наши вопросы, что за мясо и с какого оно предприятия. Поехали туда с инспекцией и выяснили, что никакого черногорского мяса не было, зато было европейское. Оба факта фальсификации документов доказаны», - рассказал Данкверт.

Аналогичные ситуации с крупными поставками мяса от небольших компаний повторялись на протяжении трех лет, было закрыто несколько минских предприятий. Выявить нарушения удалось с помощью электронной системы «Аргус», которая фиксирует весь поступающий в страны ЕврАзЭС объем продукции, говорит Данкверт.

«Только в 2016 году мы запретили поставки овощей и фруктов из 24 стран. Приходят яблоки, персики, груши из Белоруссии. Наши коллеги говорят, что это реэкспорт из Сьерра-Леоне. Начинаем проверять: запускаем обратный отсчет от Белоруссии, дальше смотрим страны ЕС, ведем переговоры с посольством Сьерра-Леоне и месяца через полтора-два выясняем, что никаких поставок фруктов в Белоруссию не было. Тем временем эта продукция давно продана в России. Мы закрываем поставки из Сьерра-Леоне, но получаем новую партию — из, допустим, Либерии или Тринидад и Тобаго. История повторяется. Но стран ведь в мире много», - подчеркивает глава ведомства. Он также отметил, что у Россельхознадзора есть подозрения в части молочной продукции, поскольку её количество в поставках не соответствует объему увеличения производства внутри Белоруссии.

Однако, по мнению Данкверта, говорить о начале торговой войны с Белоруссией нельзя.

«Россия пока закрыла поставки только с 20 белорусских предприятий. А всего поставляет нам продукцию 600 предприятий. Сотни белорусских фур ежедневно пересекают российскую границу. Так что никакой торговой войны нет», - заявил глава Россельхознадзора. Однако, он подчеркнул, что поставки в Минскую область закрыты для того, чтобы белорусская сторона разобралась и приняла меры. Но никаких мер не

«Я не исключаю, что за Минской областью мы закроем поставки еще из какой-нибудь, где обнаружим контрафакт или контрабанду», - заявил глава ведомства.

Кроме того, по словам Данкверта, ведомство оперативно реагирует на любые геополитические изменения. Так, в связи с улучшением российско-турецких отношений ввоз части турецкой продукции уже разрешен.

«Мое мнение такое на этот счет: мы всегда найдем с турецкими коллегами выход. Но массового открытия доступа на российский рынок для турецких предприятий не будет. В целом же мы не против турецкой продукции. Тем более что сегодня она всё равно поступает как продукция Мали или Уганды. Пусть уж тогда легализуется и идет напрямую», - считает Данкверт.

Фото: РИА НОВОСТИ/Валерий Мельников

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