Минобороны закупит самолеты Ту-214 и Ан-148 вместо устаревших Ту-154 и Ту-134

22 Февраля 2017 года, 10:59

РОССИЯ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ — Министерство обороны России выбрало для обновления своего пассажирского авиапарка самолеты Ту-214 и Ан-148 вместо устаревших Ту-154 и Ту-134. От закупки SSJ-100 в ведомстве отказались, сообщает газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на замминистра обороны РФ Юрия Борисова.

Как сообщает издание, в конце января этого года глава Минобороны Сергей Шойгу поручил рассмотреть возможность вывода из эксплуатации используемых в Вооруженных силах РФ самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М. Поводом для вывода стала катастрофа Ту-154Б-2 над Черным морем в конце декабря 2016 года, когда погибли 92 человека. Тогда закупка SSJ-100 ещё не исключалась.

Однако позже в Минобороны пояснили отказ от закупки суперджетов. Причиной стало низкое расположение двигателей, из-за чего посадка на военные аэродромы, чьи взлетно-посадочные полосы в большинстве оставляют желать лучшего, чревата угрозой аварии. К рассмотрению SSJ-100 в ведомстве могут вернуться по мере «приведения аэродромов в надлежащее состояние».

Сейчас собеседники издания в авиапроме сообщают, что пока неясно, сколько Ту-214 и Ан-148 купят военные, но полагают, что это в совокупности «десятки машин».

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) планы военных комментировать не стали, заявив лишь, что никогда не вели с Минобороны переговоров по поводу покупки SSJ-100.

По данным издания, сейчас в Минобороны 21 Ту-154 и 37 Ту-134 различных модификаций. В ближайшее время ОАК и Минобороны составят план-график замены всех типов Ту-154 и Ту-134. Сначала будет выведена наиболее старая техника, а в течение следующих нескольких лет — все оставшиеся самолеты.

Фото: Avia.pro