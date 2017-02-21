Банк ВТБ развивает сотрудничество с одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов Мурманска

22 Февраля 2017 года, 11:10

МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ - Филиал банка ВТБ в г. Мурманске и ООО «Скадар» заключили договоры на предоставление возобновляемых кредитных линий на 162 млн рублей. Заемные средства выданы на два года на пополнение оборотных средств компании.

Управляющий филиалом банка ВТБ в г. Мурманске Максим Басов отметил: «Компания «Скадар» является одним из наиболее сильных игроков рынка нефтепродуктов Мурманской области и занимает уверенные позиции среди бункеровщиков в морских портах. Мы сотрудничаем с 2008 года в рамках широкого спектра банковских услуг. Уверены, продолжение нашего партнерства послужит дальнейшему эффективному развитию компании на региональном рынке».

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