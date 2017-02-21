«Нордавиа» дарит скидку 10% к Дню защитника Отечества

РОССИЯ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ — К Дню защитника Отечества Авиакомпания «Нордавиа – региональные авиалинии» дарит пассажирам суперпредложение.
Праздничный промокод SUPERMAN при покупке авиабилета на сайте www.nordavia.ru позволяет получить скидку 10% от тарифа. Скидка предоставляется при бронировании авиабилетов на все регулярные рейсы «Нордавиа» как зимнего, так и летнего расписания, выполняемые в период с 23 февраля по 28 октября.
Предложение завершится в момент использования последнего скидочного промокода. Количество промокодов ограничено — 2300 штук.
Фото: М. Паламарчук