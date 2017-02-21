Альфа-Банк в Мурманске открыл АО «Мурманэнергосбыт» кредитную линию на 500 млн рублей

22 Февраля 2017 года, 11:31

МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ - Альфа-Банк в Мурманске стал победителем конкурса на оказание услуг по предоставлению кредитных средств крупнейшей энергетической компании Заполярья – Акционерному обществу «Мурманэнергосбыт». Банк выдал 500 млн рублей на срок до 10 месяцев под государственную гарантию Правительства Мурманской области.

«В рамках новой стратегии корпоративного бизнеса Альфа-Банка одним из приоритетных направлений является рост кредитного портфеля в наиболее перспективных отраслях: энергетике, розничной торговле, агропромышленном комплексе, транспортном секторе. Проект по финансированию стратегически важной для региона компании – АО «МЭС», реализованный в начале 2017 года, стал знаковым событием для Альфа-Банка в Заполярье. Мы рассчитываем развивать взаимовыгодные отношения с нашим новым партнером, предлагая ему современные продукты для эффективного и удобного управления финансами», — комментирует управляющий ОО «Мурманский» Альфа-Банка Илья Довыденко.