«Оленегорскводоканал» загрязняет реку сточными водами

22 Февраля 2017 года, 11:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Оленегорска потребовала привлечь директора ГОУП «Оленегорскводоканал» Виктора Веретнова к ответственности за нарушения при сбросе сточных вод в реку Вирма. В отношении руководителя возбуждены два дела об административном правонарушении, предусмотренных частью четыре статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение и (или) истощение. Помимо этого возбуждено еще одно дело по статье 8.33 «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов», а также внесено представление об устранении выявленных нарушений.

«В четвертом квартале 2016 года предприятие сбросило сточные воды с количеством загрязняющих веществ, превышающих установленный норматив допустимого воздействия на водные объекты. Таким образом, Веретнов своим бездействием, допустил нарушение требований природоохранного законодательства России при использовании и охране водного объекта», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

В настоящий момент акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения. В этом году уже были выявлены случаи загрязнения рек в Мурманской области. Так, Росприроднадзор региона зафиксировал превышение загрязняющих веществ по алюминию в реке Белая. Данный водоем впадает в Имандровское водохранилище и отнесен к объектам государственного федерального надзора.

Фото: Елена Пальм / ИТАР-ТАСС / Интерпресс