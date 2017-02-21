Где отметить 23 февраля в Мурманске?

22 Февраля 2017 года, 12:00

МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ - 23 Февраля — любимый праздник мужчин и день, к которому любящие женщины начинают готовиться практически сразу же после новогодних праздников.

Над вопросом о том, как отметить 23 февраля, задумывалась не одна девушка и женщина. Иногда достаточно сложно придумать оригинальное поздравление для мужчины – например, если вы провели вместе уже десяток лет. Нужно отбросить стандартные подарки: пена для бритья и носки, а вместо этого устроить настоящий праздник, который подарит эмоции, ведь они запомнятся навсегда.

23 февраля в Парке отдыха и развлечений «Огни Мурманска», состоится квест «Настоящий Мужчина».

Квест «Настоящий мужчина» является спортивным испытанием для смелых и отважных мужчин, готовых преодолеть любые препятствия и ответить на каверзные вопросы. У Вас будет возможность пройти самые необычные и захватывающие дух аттракционы парка отдыха «Огни Мурманска».

Команды, показавшие наименьшее время получат ценные подарки от партнёров мероприятия, а все участники получат дипломы.

Регистрация команд продлится до 22 февраля. Команда — 1-2 человека. Организационный взнос — 400 рублей с команды.

Заявки на участие оставляйте по ссылке.

Бесплатный автобус от ост. Кооперативная и Автопарк каждый час.

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