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Главная » НОВОСТИ » Где отметить 23 февраля в Мурманске?
 
 
 
 
22 Февраля 2017 года, 12:00

Где отметить 23 февраля в Мурманске?


МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ - 23 Февраля — любимый праздник мужчин и день, к которому любящие женщины начинают готовиться практически сразу же после новогодних праздников.

Над вопросом о том, как отметить 23 февраля, задумывалась не одна девушка и женщина. Иногда достаточно сложно придумать оригинальное поздравление для мужчины – например, если вы провели вместе уже десяток лет. Нужно отбросить стандартные подарки: пена для бритья и носки, а вместо этого устроить настоящий праздник, который подарит эмоции, ведь они запомнятся навсегда.

23 февраля в Парке отдыха и развлечений «Огни Мурманска», состоится квест «Настоящий Мужчина».

Квест «Настоящий мужчина» является спортивным испытанием для смелых и отважных мужчин, готовых преодолеть любые препятствия и ответить на каверзные вопросы. У Вас будет возможность пройти самые необычные и захватывающие дух аттракционы парка отдыха «Огни Мурманска».

Команды, показавшие наименьшее время получат ценные подарки от партнёров мероприятия, а все участники получат дипломы.

Регистрация команд продлится до 22 февраля. Команда — 1-2 человека. Организационный взнос — 400 рублей с команды.

Заявки на участие оставляйте по ссылке.

Бесплатный автобус от ост. Кооперативная и Автопарк каждый час.

Подробнее о других услугах, мероприятиях и акциях на нашем сайте, в группе Вконтакте или по телефону 8 (8152)554-009.

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