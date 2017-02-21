Власти Кировска смогут самостоятельно выбирать подрядчиков для проведения капремонта

22 Февраля 2017 года, 12:38

КИРОВСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ — Кировск станет первым муниципалитетом Мурманской области, который будет выполнять функции технического заказчика по программе капитального ремонта самостоятельно, сообщают в администрации города.

Согласно действующему законодательству, технический заказчик имеет право самостоятельно заключать договоры о капитальном ремонте объектов капитального строительства, а также подготавливать задания на выполнение указанных видов работ, утверждать проектную документацию, подписывать документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

Сообщается, что договор о передаче администрации города Кировска функций технического заказчика работ по капитальному ремонту областного Фонда капитального ремонта находится в стадии подписания.

Когда документ будет одобрен обеими сторонами, местные власти смогут самостоятельно объявлять и проводить конкурсы на выполнение работ по капитальному ремонту. Они также смогут заключать договоры с подрядчиками и контролировать ход работ.

При этом лоты на проведение работ в Кировске будут представлены на той же электронной площадке, что и конкурсы по всей Мурманской области. Кроме того, все взносы по-прежнему будет обрабатывать региональный Фонд капремонта.