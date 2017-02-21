Масленичные гулянья и шоу ледяных скульптур пройдут в Кировске 25 февраля

22 Февраля 2017 года, 13:06

КИРОВСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ — 25 февраля на центральной площади Кировска состоится конкурсное шоу «Ледяная пила», которое пройдет в рамках массового гуляния «Широкая Масленица».

В администрации Кировска сообщают, что в этом году своё мастерство в изготовлении ледяных скульптур продемонстрирует четыре команды скульпторов из Мурманской и Вологодской областей. Темой для творчества станет год экологии. Шоу «Ледяная пила» начнётся в 16:00.

А с 14:00 на площади начнется массовое гуляние, в программе которых народные забавы, игры, зазывалки, весенний ручеек, валенк-боулинг, песни и частушки. Все желающие смогут побывать в чуме шамана, пострелять из лука, прокатиться на лошадях, ослике и собачьей упряжке, поучаствовать в «петушиных боях» и других спортивных аттракционах. Завершатся проводы зимы сжиганием Масленицы.

Администрация Кировска напоминает, что в связи с проведением народного гуляния с 13:30 до 19:00 будет запрещено движение и парковка всех видов транспортных средств на участке автодороги вдоль домов № 5, 7, 9, 11 по проспекту Ленина.