За первый месяц 2017 года ВБРР увеличил активы на 66,4%

22 Февраля 2017 года, 13:25

МОСКВА/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ - Всероссийский банк развития регионов в январе увеличил активы на 198 млрд рублей или на 66,4%, до 496,6 млрд рублей, свидетельствуют данные рэнкинга «Интерфакс-100», подготовленного на основе банковской отчетности. При этом «Интерфакс» отмечает, что остальные банки из топ-100 снизили активы на 84 млрд рублей.

Динамику активов ВБРР в первом месяце 2017 года определил рост средств на расчетных счетах предприятий-резидентов на 208,0 млрд рублей, или в 4,5 раза, до 267,3 млрд рублей. Текущее значение активов позволяет ВБРР подняться на 19-е место в рэнкинге «Интерфакс-100» по размеру активов.

Банк показывает активный рост по большинству показателей деятельности. По данным РИА «Рейтинг» на 1 января 2017 года ВБРР стал вторым по темпам прироста ссудного портфеля среди российских кредитных организаций. Ссудный портфель ВБРР вырос более чем в 5 раз, что позволило ему прибавить 67 позиций в рейтинге и занять 26 место по объему кредитного портфеля на 1 января 2017 года.

На начало года АО «ВБРР» занимает 11 позицию в рейтинге крупнейших банков на рынке межбанковского кредитования в рэнкинге «Коммерсанта». Портал BaseTop со ссылкой на данные Центробанка отнес ВБРР к числу 30 наиболее надежных российских банков.