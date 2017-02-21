Движение на границе Мурманской области и Финляндии свободно

22 Февраля 2017 года, 13:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – По оперативной информации Мурманской таможни по состоянию на 13:00 в МАПП Лотта на въезд-выезд движение свободно. Об этом «Би-порту» сообщили в ведомстве. В МАПП Салла на выезд из России ожидает оформления 1 транспортное средство, на въезд в Россию ожидает оформления 1 автомобиль.

В МАПП Борисоглебск на выезд из России ожидают оформления 6 транспортных средств, на въезд в Россию ожидают оформления 1 транспортное средство.

В силу того, что значительная часть жителей Мурманской области выезжает на отдых в Норвегию и Финляндию, «Би-порт» совместно с Мурманской таможней на протяжении последующих четырёх дней будет сообщать о ситуации на пограничных пунктах.