Экомобиль пройдет по Мурманску 25 февраля

22 Февраля 2017 года, 14:04

МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ — 25 февраля мурманчане смогут избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусников. Администрация города Мурманска совместно с ООО «Экопром» проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов.

В субботу экомобиль проедет от района Роста через Нижнеростинское шоссе, район Жилстрой, Больничный городок, проезд Ледокольный до улицы Огни Мурманска.

Экомобиль будет двигаться по следующему маршруту: в 10:00 в районе ул Набережной, 15 – в 10:50 на развилке дорог ул. Печенгской и ул.Новосельской – в 11:30 в район пересечения ул. Фурманова и ул. Пархоменко – в 12:20 на площадке между домом №130а по пр-ту Кольскому и №5 по пр. Ледокольному – в 13:00 в районе АЗС по ул. Огни Мурманска.

Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.

АГМ

Фото: youtube.com