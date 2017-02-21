График работы организаций в праздничные дни

22 Февраля 2017 года, 14:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ — В период праздничных дней с 23 по 26 февраля некоторые организации Мурманской области будут работать в особом режиме.

Амбулаторно-поликлинические учреждения Мурманской области в выходные дни будут работать по следующему графику: 23, 24 и 26 февраля — выходные праздничные дни, а 25 февраля 2017 года все амбулаторно-поликлинические учреждения будут работать по режиму субботнего дня.

Подразделения городской государственной ветеринарной лечебницы в Мурманске будут работать следующим образом:

Ул. Книповича, 51А — 22 февраля – с 9:00 до 19:00, 23 февраля – выходной, 24 – 25 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00, 26 февраля – выходной.

Ул. Шабалина, 45 — 22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00, 23 – 26 февраля – выходной.

Ул. П. Осипенко, 8 — 22 февраля – с 10:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00, 23 февраля – выходной, 24 февраля – с 10:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, 25 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

С графиком работы областных подразделений ветлечебницы можно ознакомиться здесь.

Кроме того, по особому графику будет работать Управление по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области. 23, 24 и 26 февраля объявлены выходными днями. 22 февраля продолжительность рабочего дня сокращена на один час, в то время как 25 февраля Управление работает в обычном режиме.