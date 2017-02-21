Марина Ковтун: работа бизнес-уполномоченного на общественных началах оказалась неэффективна

22 Февраля 2017 года, 14:52

МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске проходит заседание совета по развитию малого и среднего предпринимательства по вопросу определения кандидатуры бизнес-омбудсмена. Как передаёт корреспондент «Би-порт» из зала заседания правительства Мурманской области, из 12 претендентов до финала дошли только трое: Дмитрий Барышев, руководитель мурманского филиала ООО «Порт-экспресс»; Илья Раскин, предприниматель, специализирующийся на юридических услугах и бизнес консультировании и Андрей Шарков, директор Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора.

Выступая перед членами совета, губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что работа бизнес-уполномоченного на безвозмездной основе оказалась неэффективной. Теперь омбудсмен станет государственной должностью. На ежегодное содержание института уполномоченного будет выделено 2,3 млн рублей и 2 помощника.