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Главная » НОВОСТИ » Жителям Никеля восстановили подачу тепла
 
 
 
 
22 Февраля 2017 года, 15:18

Жителям Никеля восстановили подачу тепла


НИКЕЛЬ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – В многоквартирном доме 15, расположенном по улице Бредова в поселке Никель, восстановлены горячее водоснабжение и подача отопления.

Отключение произошло сегодня около 9:00.

Фото: Twitter

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