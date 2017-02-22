«Кнопка жизни» теперь доступна жителям Мурманской области в розничной сети «Ростелекома»

22 Февраля 2017 года, 15:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ - «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») в Мурманской области начинает сотрудничество с социально-ориентированным проектом «Кнопка жизни», который представляет первую в России систему медицинской сигнализации.

В 9 областных центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» уже сейчас можно приобрести часы-GPS-трекер, в которые встроена кнопка SOS для связи с круглосуточным центром помощи. Одно нажатие и пользователь устройства «Кнопка жизни» моментально связывается с центром помощи, где на линии круглосуточно дежурит специалист с медицинским образованием. Оператор определяет причину вызова, местоположение и направляет необходимую помощь: скорую, полицию, МЧС и другие службы, а также оповещает родственников и соседей о случившемся.

Ключевые функции «Кнопки жизни»:

Экстренная помощь: прием и обработка SOS вызова, оператор на линии 24/7, нет пропущенных и потерянных вызовов;

Мониторинг: определение местонахождения человека, отправка родственникам отчетов о перемещении;

Личный кабинет, мобильное приложение: контроль местоположения человека, геолокация, точность до 10 метров;

Вся Россия: услуга действует в любой точке страны.

Как отмечает директор по работе с массовым сегментом Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Седова: «Кнопка жизни» помогает обеспечить безопасность детей, людей преклонного возраста, а также лиц с ограниченными возможностями во время самостоятельных прогулок. Это решение подойдет для тех, кто занят на работе и не может сопровождать родственника при необходимости. В преддверии праздников «Кнопки жизни» могут стать отличным подарком вашим детям или родителями, учитывая их максимальную простоту использования в сочетании с жизненно важным функционалом».

На территории Мурманской области приобрести «Кнопки жизни» можно в центрах обслуживания «Ростелеком» в следующих городах: Мончегорск, Кандалакша, Апатиты, Ковдор, Оленегорск, Кировск, Кола, Снежногорск и Заполярный. В региональный центр и остальные областные города «Кнопки жизни» поступят в продажу в марте и апреле текущего года.