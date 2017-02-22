Президент подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья в России

22 Февраля 2017 года, 15:48

РОССИЯ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 22 февраля, Владимир Путин подписал федеральный закон о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов в стране. Изменения коснулись бесплатной приватизации жилья для граждан России. Она стала бессрочной. Документ уже вступил силу и был опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, в окончательном чтении Государственная дума приняла проект 10 февраля. Бесплатная приватизация должна была завершиться первого марта и продлить ее до 2020 года предполагалось для крымчан, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов и детей-сирот.