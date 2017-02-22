Круглогодичная рыбалка в Центре отдыха и туризма «Огни Мурманска» Ловись рыбка большая!

24 Февраля 2017 года, 11:30

МУРМАНСК/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ - По неофициальной статистике поклонников зимнего лова в России больше, чем летнего. В Мурманске круглогодичная рыбалка доступна в Центре отдыха и туризма «Огни Мурманска»!

Специалисты «Огней Мурманска» ухаживают за рыбой, чтобы обеспечить гостям удачную рыбалку зимой и летом. Если вы ещё не обзавелись собственным оборудованием – не беда. Снасти и удочки выдаются напрокат. Пойманную рыбу вы сразу же можете приготовить на мангале, на берегу водоема или беседки.

В озерах «Скальное» и «Большое» обитает форель массой от 50 грамм до 2,5 килограмм. В «Огнях Мурманска» специально выращивается собственная форель и выпускается в водоемы.

Подробности по телефону: 8(8152)554-009

Бесплатный автобус до Огней Мурманска от ост. Кооперативная и Автопарк каждый час.

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