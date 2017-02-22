Мурманчане выйдут на митинг с претензиями к правительству области

22 Февраля 2017 года, 16:04

МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – В это воскресенье, 26 февраля, в сквере на улице Ленинградской пройдет митинг, организаторами которого стало региональное отделение партии КПРФ.

«Митинг против ухудшения жизни жителей Мурманской области начнется в 13:00. Мероприятие согласовано», – сообщил «Би-порту» лидер мурманских коммунистов Геннадий Степахно.

На мероприятии ожидается до тысячи участников. На нем к правительству области будет выдвинуто 11 претензий. Среди них «отсутствие роста экономики, разрушение сельскохозяйственного сектора, снижение реальной заработной платы в бюджетной сфере и отсутствие роста реальной экономики».

В полиции рассказали, что сотрудники будут работать в привычном режиме, обеспечивать правопорядок станут несколько человек.