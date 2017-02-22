До 0,8% выросла инфляция в России

22 Февраля 2017 года, 16:15

РОССИЯ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ - За период с 14 по 20 февраля 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала февраля – 100,2%, с начала года – 100,8% (февраль 2016г.: в целом за месяц – 100,6%, с начала года – 101,6%).

За прошедшую неделю цены на масло сливочное выросли на 0,6%, колбасы вареные и полукопченые, молоко, сметану, творог, сыры, макароны и вермишель, водку – на 0,2-0,3%. Одновременно яйца куриные стали дешевле на 1,0%, сахар-песок – на 0,9%, куры, свинина, масло подсолнечное и крупа гречневая – на 0,2-0,6%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,1%, в том числе на лук –0,9%, морковь, картофель и огурцы свежие – на 0,5-0,6%. В то же время помидоры свежие стали дешевле на 1,1%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%.