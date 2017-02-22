Мончегорск и Апатиты отметят Масленицу 26 февраля

22 Февраля 2017 года, 16:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ — 26 февраля в Мончегорске и Апатитах пройдут Масленичные гулянья.

В Апатитах гулянья начнутся в 11:00, на площади у здания МАУ АГДК имени Егорова будет организована праздничная торговля, а также катание на лошадях. А с 13:00 до 15:00 состоятся выступления творческих коллективов и начнутся праздничные игры.

Гулянья в Мончегорске начнутся в 12:00. На площадке у городского центра культуры свою работу откроет ярмарка выпечных изделий, а также выставка декоративно-прикладного искусства. В 13:30 начнет работу игровая площадка, а в 14:30 состоится конкурс частушек.

В 15:00 в Большом зале ГЦК состоится праздничная программа.