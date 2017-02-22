Владимир Путин встретится с офицерами Северного флота

22 Февраля 2017 года, 17:30

МОСКВА/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ - 23 февраля Президент возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, а также встретится с офицерами Северного флота. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Кремля. Во встрече примут участие военнослужащие, отличившиеся при выполнении служебно-боевых задач в акватории Средиземного моря, у побережья Сирийской Арабской Республики.

Владимир Путин встретится также с руководителями делегаций государств – участников III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 24 по 28 февраля. В завершение дня Президент примет участие в торжественном вечере, посвящённом Дню защитника Отечества, и поздравит военнослужащих, гражданский персонал Вооружённых Сил и ветеранов с праздником.

Фото: fedpress.ru