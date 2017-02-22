Выходные за границей: что можно провезти с собой?

22 Февраля 2017 года, 16:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманская таможня напоминает северянам основные правила перемещения товаров для личного пользования. Необходимо соблюдать принятые ограничения по весу и стоимости при ввозе в Россию товаров, приобретаемых за границей.

Для личного пользования разрешён беспошлинный ввоз товаров общим весом до 50 килограмм и стоимостью до полутора тысяч евро, ввоз неделимого товара: мебели или бытовой техники ограничен весом в 35 килограммов.

«Для личного пользования законодательно разрешено ввозить на территорию Евразийского экономического союза готовую продукцию животного происхождения весом до пяти килограммов из расчёта на одно физическое лицо, – рассказала «Би-порту» главный инспектор по связям с общественностью Мурманской таможни Алла Свешникова. – Без фитосанитарного сертификата до пяти кг растительной продукции, за исключением семенного, посадочного материала и картофеля. При этом в пункте пропуска требуется обязательное письменное декларирование ввозимой продукции и следование по красному коридору».

Без уплаты таможенной пошлины разрешён ввоз до 3 литров алкоголя независимо от крепости. Ввоз из-за границы алкогольной продукции или этилового спирта в объёме более пяти литров гражданам для личного пользования запрещён.

«Следует помнить, что в общий объём ввозимого алкоголя включается продукция, приобретённая непосредственно за границей и в магазинах системы Duty Free, – подчеркнула инспектор. – Из продуктов питания ограничен вывоз икры 250 граммов и рыбы пять килограммов из расчёта на одного человека».

Для россиян, путешествующих на личном автотранспорте, под запретом ввоз на территорию России бывших в употреблении автомобильных шин и покрышек. Данный вид товара входит в перечень опасных отходов.

Особое внимание уделяется перемещению через границу домашних питомцев. Оно возможно при наличии международного паспорта животного с отметкой о проведении клинического осмотра.

Ниже для удобства приводим справочную информацию о графике работы пограничных таможенных постов:

МАПП Салла: 08:00–22:00.

МАПП Лотта: 08:00–22:00.

МАПП Борисоглебск: 09:00–23:00.