Минэкономразвития: ипотечные ставки могут снизиться до 9%

22 Февраля 2017 года, 18:30

РОССИЯ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ — Процедура банкротства стала доступнее как минимум для 100 тысяч россиян, а ипотечные ставки могут упасть ниже 10%. Об этом «Известиям» рассказал заместитель министра экономики Николай Подгузов.

По словам Подгузова, институт банкротства физических лиц был введен недавно, но первая практика показала, что принятый закон работает.

«По имеющимся оценкам, в арбитражные суды подано уже порядка 40 тыс. заявлений об инициировании процедур банкротства. Первоначально, когда законопроект только разрабатывался и планировалось его рассмотрение Государственной думой, были опасения, в том числе со стороны банков, что будет значительное число обращений, с которыми суды могут не справиться из-за большой нагрузки. По факту этого не произошло», - рассказал Подгузов. Он подчеркнул, что, по оценкам ведомства, процедурой сможет воспользоваться больше 100 тысяч человек.

Однако несмотря на снижение стоимости пошлины за объявление себя банкротом с 6 тысяч рублей до 300, финансирование расходов на проведение процедур банкротства всё же не по карману значительному числу россиян.

«Дальше будем смотреть, как эта процедура будет использоваться. Может быть, какие-то еще точечные поправки делать. Надо посмотреть, как складывается практика законоприменения», - отметил Подгузов.

Он также отметил, что условия ипотечной ставки в России постепенно будут становиться приемлемыми — уже сейчас выдается ипотека на длительный период под ставку около 11%.

Переход ставок в диапазон единичных чисел, то есть ниже 10%, по мнению Подгузова, зависит от темпов снижения ставок Центробанка.

«Если дальнейшая ситуация с инфляцией будет спокойной, мы можем от ЦБ увидеть более активные шаги. То, что делает ЦБ на протяжении последних нескольких лет, мне кажется разумным подходом, который приведет к успеху, в том числе и более устойчивому снижению ставок. Если устойчивого снижения не добиться, то ставка по ипотеке, возможно, и упадет до 9–8%, но потом опять может произойти всплеск», - отметил Подгузов.

Фото: Myslo.Ru