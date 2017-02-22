Инженеры Северного флота отобрали лучших механиков-водителей для участия в конкурсах АРМИ-2017

22 Февраля 2017 года, 17:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ - На базе отдельного морского инженерного батальона Северного флота в поселке Щук-Озеро прошел учебный сбор с механиками-водителями машин инженерного вооружения.

В нём были задействованы военнослужащие инженерных подразделений и частей береговых и сухопутных войск, морской инженерной службы и 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

В ходе сбора были проведены практические занятия по вождению инженерной техники, преодолению естественных преград и выполнению специальных задач. Механики-водители сдали зачёты по специальной подготовке.

По результатам сбора были отобраны лучшие механики-водители, которые примут участие в отборочных этапах конкурсов профессионального мастерства «АРМИ-2017» для инженерных войск: «Безопасный маршрут», «Открытая вода» и «Инженерная формула».