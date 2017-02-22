Областная Дума рассмотрит закон о новом статусе бизнес-омбудсмена 28 февраля

22 Февраля 2017 года, 19:05

МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – 28 февраля в рамках очередного заседания Мурманская областная Дума рассмотрит во втором чтении проект закона об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской области. Кроме того, депутаты планируют внести изменения в ряд законов, действующих в регионе, в связи с принятием нового закона о статусе бизнес-омбудсмена.

Как пояснил «Би-порту» председатель комитета Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Максим Белов, изменения, вносимые в закон, вызваны самим появлением в региональном законодательном поле понятия «уполномоченный по правам предпринимателей».

«Изменения – это, в принципе, вводится само понятие уполномоченного по правам предпринимателей. Необходимо, чтобы такой термин появился», - сказал Белов.

Напомним, что на сегодняшнем заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства губернатор Мурманской области Марина Ковтун отметила, что должность-омбудсмена теперь будет государственной, а работа уполномоченного по правам предпринимателей будет оплачиваться из областного бюджета. Таким образом, проект закона подразумевает изменение статуса бизнес-омбудсмена. Предполагается, что на ежегодное содержание института уполномоченного будет выделено 2,3 млн рублей и 2 помощника.

В рамках сегодняшнего заседания Совет по развитию малого и среднего предпринимательства рассмотрел три кандидатуры на должность бизнес-омбудсмена. Дмитрий Барышев, руководитель мурманского филиала ООО «Порт-экспресс», Илья Раскин, предприниматель, специализирующийся на юридических услугах и бизнес консультировании и Андрей Шарков, директор Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора, представили своё видение работы уполномоченного по правам предпринимателей. Решение о том, кто займет новую государственную должность, будет вынесено 1 марта после обработки голосов членов Совета.