Договор об упрощении взаимных поездок приграничных жителей России и Норвегии вступит в силу 4 марта

23 Февраля 2017 года, 10:00

МИР/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - 4 марта 2017 года вступит в силу расширенный норвежско-российский договор об упрощении взаимных поездок приграничных жителей. После этого все жители поселения Нейден коммуны Сёр-Варангер смогут подать заявки на оформление удостоверения приграничного жителя, а территория на норвежской стороне, доступная для посещения российскими приграничными жителями, увеличится. В приграничную зону включается также российский мемориал в Нейдене.

«Договор об упрощении взаимных поездок приграничных жителей – это хороший пример нашего успешного практического сотрудничества с Россией на севере. Мы рады, что теперь в приграничную зону включена вся территория посёлка Нейден», – сказал министр иностранных дел Бёрге Бренде.

Договор между Норвегией и Россией об упрощении взаимных поездок приграничных жителей вступил в силу в мае 2012 года. За прошедший период Генеральным консульством Норвегии в Мурманске было выдано более 2800 удостоверений приграничного жителя, а Генеральным консульством России в Киркенесе – 5800 удостоверений. Договор имеет большое практическое значение для всех жителей данного района, поскольку он упрощает пересечение границы для них. Это способствует укреплению контактов между людьми на севере.