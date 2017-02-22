В Мурманске отгремит праздничный салют

МУРМАНСК/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ – Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился провести в Мурманске 23 февраля в 21:00 артиллерийский салют. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства обороны.
«23 февраля 2017 г. в 21:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с установленной нормой расхода боеприпасов», - говорится в тексте приказа.