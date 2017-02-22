Турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики» пройдёт в Мурманске 1-2 апреля

23 Февраля 2017 года, 11:30

МУРМАНСК/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ – 1-2 апреля 2017 года в Мурманске состоится открытый международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики». Турнир является отборочным на Чемпионат Мира 2017 года, сообщили «Би-порту» в «Доме молодёжи».

В рамках основной программы турнира пройдут соревнования по «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» для лучшей восьмерки команд по итогам первого дня и «Своя игра» для всех желающих.

Также в субботу после основного турнира все желающие команды смогут отыграть синхронный турнир «Кубок городов».