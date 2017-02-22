Военнослужащие Северного флота в Арктике встретили День защитника Отечества исполнением Государственного гимна

23 Февраля 2017 года, 12:45

РОССИЯ/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - Военнослужащие Северного флота, проходящие службу на островах Северного Ледовитого океана, отмечают День защитника Отечества. Утром в самых северных гарнизонах в мире, расположенных на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и Новосибирские острова, состоялись торжественные построения личного состава с исполнением Государственного гимна и подъемом Военно-морского флага.

На острове Котельный, где выполняют поставленные задачи военнослужащие тактической группы СФ, торжественные мероприятия проходят внутри административного жилищного комплекса «Северный клевер». Он построен с применением уникальных энергосберегающих технологий, имеет все необходимое для автономного обеспечения полной численности личного состава в течение 1,5 лет.

В День защитника Отечества военнослужащие тактической группы, свободные от несения вахты, проведут соревнования по настольному теннису и волейболу.

Вечером праздничный концерт даст самодеятельный вокально-инструментальный ансамбль «Северный клевер». В зрительном зале, оснащённом современным акустическим и видеооборудованием, на большом экране будет показан художественный фильм «Офицеры».