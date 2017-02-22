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Главная » НОВОСТИ » В России могут ограничить продажи компьютерных игр и детских игрушек
 
 
 
 
23 Февраля 2017 года, 18:25

В России могут ограничить продажи компьютерных игр и детских игрушек


РОССИЯ/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - В России может быть ограничен оборот компьютерных игр и игрушек, которые способны нанести вред детской психике. Руководитель рабочей группы при уполномоченном по правам ребёнка в России Ольга Леткова направила в Государственную думу обращение с просьбой разработать соответствующий закон. Она рассказала RT, что считает необходимым ограничить оборот компьютерных игр и детских игрушек, развивающих агрессию, культ смерти, а также антироссийские взгляды и раннее сексуальное взросление.

Так предлагается запретить куклы-монстры, маски вампиров, ведьм, а также игры и игрушки с использованием демонических образов и мертвецов — гробы, кости, черепа, человеческие органы. Коснуться запрет может и видеоигр, влиянию которых особо подвержена неокрепшая детская психика. По словам авторов обращения, некоторые из игр насаждают жестокость и агрессию, а также содержат элементы антироссийской пропаганды. В связи с этим родительские организации неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой ограничить оборот таких видеоигр.

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