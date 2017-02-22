В мурманских школах могут появиться пункты раздельного сбора мусора

23 Февраля 2017 года, 13:30

МУРМАНСК/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - 22 февраля в Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области состоялось рабочее совещание по вопросу реализации на территории Мурманской области пилотного проекта по внедрению пунктов раздельного сбора отходов «Зеленые точки». В ходе совещания директор ООО «Управляющая компания «Центр по обращению с отходами» Ольга Сорокина представила информацию о реализации мероприятия по организации пунктов раздельного сбора отходов «Зеленые точки» в образовательных учреждениях Мурманска.

По итогам совещания выработан план совместных действий по дальнейшей реализации проекта в Мурманске и других населенных пунктах региона.