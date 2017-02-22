Госдума одобрила в первом чтении перевод бюджетников на карты «Мир»

23 Февраля 2017 года, 19:10

РОССИЯ/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект об обязательном переводе всех бюджетных и социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир» с 2018 года.

«В целях обеспечения для клиентов-физических лиц возможности получения денежных выплат на банковские счета, к которым не выдаются платежные карты, предлагается предусмотреть, что после 1 января 2018 года переводимые на банковские счета клиентов — физических лиц все виды денежных выплат зачисляются кредитными организациями на банковские счета указанных клиентов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В конце 2016 года эмиссию карт «Мир» начал Сюербанк.