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Жизнь в Мурманске


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Главная » НОВОСТИ » Штормовые условия и сложная ледовая обстановка повлияли на вылов рыбы в феврале
 
 
 
 
23 Февраля 2017 года, 13:50

Штормовые условия и сложная ледовая обстановка повлияли на вылов рыбы в феврале


РОССИЯ/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 20 февраля 2017 года, составил 680,1 тысяч тонн, что на 9,0 тысяч тонн, или на 1,3% меньше уровня прошлого года. Отставание объясняется сложной ледовой обстановкой на Дальнем Востоке и штормовыми условиями в Северном рыбохозяйственном бассейне. 

В Северном бассейне вылов достиг 60,4 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 11,5 тысяч тонн (за счет неблагоприятной метеорологической обстановки). На промысле трески вылов составляет 31,8 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 15,5 тысяч тонн. Вылов пикши составил 25,0 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 3,5 тысяч тонн.

В зонах иностранных государств освоение квот вылова водных биоресурсов составляет 53,2 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 14,4 тысяч тонн. 

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