Стоимость бензина в Мурманской области одна из самых высоких на Северо-Западе

23 Февраля 2017 года, 14:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - Федеральная служба государственной статистики представила данные еженедельного мониторинга производства нефтепродуктов и потребительских цен на них за неделю с 13 по 19 февраля 2017 года. За прошедшую неделю в 36 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный.

По данным ведомства средняя стоимость бензина в Мурманской области составила на 20 февраля 38,36 рублей за литр. Это третий по величине показатель на Северо-Западе. Самый дорог бензин отмечен в Ненецком автономном округе (Нарьян-Мар) – 40,75 за литр, на втором месте – Калининград со средней ценой бензина 39,12 рублей за литр.

Средняя цена на А-92 в Мурманске составляет 37,06 рублей за литр, цена на АИ-95 – 40,44 рублей за литр. Стоимость дизельного топлива составляет 41,47 рублей за литр.