Норвегия ищет следы радиоактивного йода

23 Февраля 2017 года, 14:55

МИР/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - В январе следы радиоактивного йода-131 неизвестного происхождения были зафиксированы на больших пространствах Европы, в том числе в Норвегии, Финляндии, Франции, Германии, Польше и других европейских странах. Источник радиации до сих пор не обнаружен, пишет The Independent Barents Observer.

Первыми следы йода-131 обнаружили на станции контроля чистоты атмосферы в Сванходвде на второй неделе января. Станция находится в нескольких сотнях метров от норвежской границы с российским Кольским полуостровом. Вскоре йод-131 обнаружили в Рованиеми (финская Лапландия).

Как заверила норвежских журналистов глава секции аварийной готовности норвежского управления по защите от радиационной угрозы Астрид Лиланд, зафиксированные уровни не представляют вреда для здоровья. Специалист также не взялась предполагать о возможном истонике загрязнения. По данным Беллоны, представители атомных предприятий Мурманской области уже заявили, что с их стороны радиоактивных выбросов не было.

Йод-131 может оказаться в воздухе в результате происшествия на ядерном реакторе. Кроме того, этот изотоп широко используется в медицине.