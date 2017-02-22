16 автомобилей ожидают выезда из России в МАПП Салла

23 Февраля 2017 года, 13:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - По оперативной информации Мурманской таможни по состоянию на 13:00 В МАПП Салла на выезд из России ожидают оформления 16 транспортных средств, на въезд в Россию движение свободно. Об этом «Би-порту» сообщили в ведомстве. В МАПП Лотта на выезд из России ожидает оформления один автомобиль, на въезд в Россию движение свободно.

В МАПП Борисоглебск на выезд из России ожидают оформления 7 транспортных средств, на въезд в Россию ожидает оформления один автомобиль