В НАО количество чиновников сократят на 10%

23 Февраля 2017 года, 15:25

НЕНЕЦКИЙ АО/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ – С 1 марта в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа произойдут структурные изменения. Как сообщили в областной администрации, предполагается сокращение численности госслужащих на 10% и сокращение количества заместителей руководителей в региональных департаментах.

Постановлением губернатора ограничивается и число должностей категории «руководители». Их не может быть более 30% от общего числа должностей сотрудников аппарата Администрации, по остальным органам исполнительной власти НАО - не более 40%.

«Сэкономленные средства позволяют нам, в том числе исполнять обязательства по социальным выплатам жителям региона», - отметил глава региона Игорь Кошин, подчеркнув, что принимаемые меры являются следствием внешнего падения цен на углеводороды, которое повлекло за собой значительное сокращение доходов окружного бюджета.

Принятые меры, а также снижение заработной платы государственных гражданских служащих с 1 января 2017 года позволит округу сэкономить 183 млн рублей.