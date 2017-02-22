Мурманские дорожные полицейские рассказали молодежи о службе и пригласили в свои ряды

23 Февраля 2017 года, 15:05

МУРМАНСК/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - В рамках Декады мужества, приуроченной к празднованию Дня защитника Отечества, в центральной библиотеке Мурманска сотрудники ОБ ДПС ГИБДД провели мероприятие «И жизнь их – подвиг неустанный». Педагогов, школьников и студентов сотрудники ДПС посвятили в особенности службы, рассказав о людях, чьим профессиональным выбором стала служба в Госавтоинспекции.

«У нашей службы нет часов сна, выходных и праздников. В частые непогожие дни батальон ДПС ГИБДД несет службу в усиленном режиме, обеспечивая правопорядок и безопасность движения в городе. За сутки в Мурманске инспекторами выявляется около 150 нарушений ПДД, на счету наших ребят сотни спасенных жизней», - рассказала сотрудник ОБ ДПС ГИБДД Евгения Новикова.

Сейчас отдельный батальон ДПС проводит набор сотрудников на должность инспекторов. Полицейские рассказали молодым людям об особенностях службы и пригласили их на работу. Многие из ребят всерьез задумались о том, чтобы пойти работать в полицию.