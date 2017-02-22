В Арктическом морском институте имени В.И. Воронина поздравили ветеранов Северного флота

23 Февраля 2017 года, 15:45

АРХАНГЕЛЬСК/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - Накануне праздника Дня защитника Отечества в Арктическом морском институте имени В.И. Воронина состоялось общее собрание Архангельской общественной организации «Ветераны Северного флота». Гостей встретили знаменная группа, рота курсантов и духовой оркестр института.

В марте АМИ исполнится 236 лет. Ветераны Северного флота приглашены принять активное участие в Дне открытых дверей 25 марта и других мероприятиях института. Это партнерство будет развиваться в совместном проведении патриотических акций, уроков Мужества, подготовке к 70-летию Соловецких юнг.

Председатель организации «Ветераны Северного флота», капитан 2-го ранга в отставке Анатолий Бутко вручил директору АМИ благодарственное письмо за многолетнее сотрудничество.

Вместе с ветеранами Северного флота курсанты возложили цветы к памятнику выдающемуся флотоводцу, Герою Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову на Набережной Северной Двины.