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Главная » НОВОСТИ » Новые сотрудники мурманской полиции приняли присягу
 
 
 
 
23 Февраля 2017 года, 16:05

Новые сотрудники мурманской полиции приняли присягу


МУРМАНСК/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - В рамках Декады мужества, которая проходила в органах внутренних дел региона в преддверии Дня защитника Отечества, в музее органов внутренних дел Мурманской области состоялась торжественная церемония принятия Присяги бывшими сотрудниками упраздненных управлений наркоконтроля и миграционной службы, которые теперь влились в ряды полиции. Сотрудники новых подразделений полиции произнесли слова Присяги и поклялись уважать права и свободы человека, с достоинством переносить все тяготы службы.

Также в этот день вновь поступившим на службу шести сотрудникам патрульно-постовой службы в торжественной обстановке были вручены личное табельное оружие и служебные удостоверения. Молодые люди прошли жесткий отбор. Коммуникабельность, выносливость, порядочность, отличное знание законов, профессиональная и физическая подготовка – всеми этими качествами обладают молодые сотрудники полиции.

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